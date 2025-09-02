THY, 10 Yıl Aradan Sonra Misrata'ya Uçuşlara Başladı

Türk Hava Yollarının (THY) Libya'nın Misrata kentine tarifeli seferleri, 10 yıl sonra yeniden yapılmaya başlandı.

Bu ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 2015'te ara verilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenen "TK 1145" sefer sayılı uçakla yeniden icra edildi.

Misrata Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan THY uçağı için düzenlenen törene Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, THY Satış Başkanı Mahmut Yayla ve bazı yetkililer katıldı.

Büyükelçi Begeç, burada yaptığı konuşmada, Misrata seferlerinin başlamasının iki ülke açısından tarihi bir kardeşliğin sonucu olduğunu söyledi.

Begeç, iki ülkenin dost ve kardeş olduğunu dile getirerek, "Dostluğumuz, arkadaşlığımız, silah arkadaşlığımız farklı bir mahiyet taşır. Özel ilişkilerin somut sonuçları olması beklenir. THY'nin Misrata seferlerine yeniden başlaması önemlidir. Seferler tabiatıyla ticari, iktisadi ve insani ilişkilere katkı yapacaktır. THY seferlerinin taşıdığı siyasi mesaj da vardır: Türkiye Cumhuriyeti, Libya'nın istikrarına, güvenliğine ve refahına katkılarını sürdürecektir. Bu hususta uluslararası toplumda öncü rol oynamaya devam edecektir." diye konuştu.

Bakan eş-Şuhubi ise THY'nin Misrata seferlerine yeniden başlamasının Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğin bir göstergesi olduğundan bahsetti.

"Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz"

THY Satış Başkanı Yayla da şirketlerinin bu ülkeye haftada 18 sefer düzenlediğini ifade etti.

Yayla, bu sayının gelecek dönemde daha da artacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Seferlerin hem bölge halkının hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Seferlerin başlamasıyla Türkiye ile Libya arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerin artmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları olarak kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez tarihi bağlarımız olan Libya'nın üçüncü büyük şehri Misrata'da yaşıyoruz. Afrika'daki ekonomik büyüme ve artan seyahat talebini karşılamak amacıyla stratejik adımlar atmaya devam edecek, gelişen pazar koşulları çerçevesinde Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz."

"Boeing 737-78D" tipi uçaklarla yapılacak seferler, salı, perşembe ve cumartesi olacak şekilde haftada 3 gün icra edilecek.

Yolcular, 9 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle 30 Kasım'a kadar İstanbul'dan Misrata'ya 349, Misrata'dan İstanbul'a ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.