TFF, Bahis İddiasıyla 149 Hakeme Ceza Verdi

(İSTANBUL) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakem hakkında verilen kararları açıkladı. PFDK, 31 Ekim'de yapılan toplantısında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı tarafından yazılı açıklamada, 31 Ekim'de yapılan toplantıda 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verildiğini bildirdi. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük ile üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemelerin ise sürdüğü kaydedildi.

Zorbay Küçük, daha önce yaptığı açıklamada bahis oynamadığını, kimlik bilgilerinin çalındığını belirterek adliyede suç duyurusunda bulunmuştu.