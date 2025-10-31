Haberler

TFF, Bahis İddiasıyla 149 Hakeme Ceza Verdi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. İncelemelerde bulunan hakemler arasında Zorbay Küçük ve diğer üst klasman hakemleri de yer almakta.

(İSTANBUL) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakem hakkında verilen kararları açıkladı. PFDK, 31 Ekim'de yapılan toplantısında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı tarafından yazılı açıklamada, 31 Ekim'de yapılan toplantıda 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verildiğini bildirdi. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük ile üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemelerin ise sürdüğü kaydedildi.

Zorbay Küçük, daha önce yaptığı açıklamada bahis oynamadığını, kimlik bilgilerinin çalındığını belirterek adliyede suç duyurusunda bulunmuştu.

