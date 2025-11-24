+ Tez-Koop-İş Sendikası'ndan File Market'e Tepki! - Haberler
Haberler

Tez-Koop-İş Sendikası'ndan File Market'e Tepki!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tez-Koop-İş Sendikası, File Market'te sendikalı işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Sendika, baskı ve tehditlerle işçilerin örgütlenme hakkının ihlal edildiğini vurguladı ve tüm şehirlerdeki eylemlerinin genişletileceğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, sendikal örgütlenme çalışmaları nedeniyle File Market'te sendikalı işçilerin işten atılmasına tepki gösterilerek, "Suç işlemekten vazgeç, sendika hakkına saygı duy. File Market patron ve yöneticilerini uyarıyoruz, suç işlemekten vazgeçin. Üyelerimize dönük baskı ve saldırılara son verin" denildi.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın örgütlenme çalışması yürüttüğü File Market'te sendikalı işçiler işten atıldı. Tez-Koop-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada File Market Mağazacılık A.Ş. yöneticilerinin baskı ve tehdit uyguladığı ve sendika üyesi işçilerin "performans yetersizliği" bahanesiyle işten çıkarıldığı belirtilerek, "Bu baskı ve korkutma taktikleriniz sendikamızı ve işçi arkadaşlarımızı yıldıramayacak, tam tersine mücadele ve örgütlenme azmimizi daha da güçlendirecektir" denildi.

"Baskı yoluyla sendika üyeleri tespit ediliyor, fişleniyor"

"File Market patron ve yöneticilerini uyarıyoruz, suç işlemekten vazgeçin. Üyelerimize dönük baskı ve saldırılara son verin" çağrısının yapıldığı açıklamada File Market'in Anayasa, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, TCK, KVKK ve Mobbing Genelgesini çiğnediği ileri sürülerek, "Baskı yoluyla sendika üyelerini tespit etmeye çalışmak ve fişlemek. Çalışanların e-devletini ve sendika üyeliklerini kontrol etmek. Sendika üyelerini istifaya zorlamak. İşe girişlerde işçinin sendika üyeliğini sorgulamak. Çalışanların mola saatlerindeki özgürlüklerini kısıtlamak. Sendikacılarla görüşmeyi ve sendikaya üye olmayı 'yasak' olarak lanse etmek. Sendikal nedenle işten çıkarma yapmak" gibi suçları işlediği ileri sürüldü.

Baskı ve tehditlerin sürmesi halinde İstanbul'da başlatılan eylemin tüm şehirleri ve mağazaları kapsayacak şekilde genişletileceği belirtilen açıklamada, açlık sınırının 29 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 93 bin TL'ye dayandığı, işçilerin ücret ve çalışma şartlarının vahamet derecesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, işçilere sendikalı olmaları çağrısı yapılırken, "Baskılar karşısında yılmadan emeğimiz ve haklarımız için hep birlikte mücadeleyi yükseltecek ve bu onurlu kavgayı omuz omuza, direniş ve dayanışmayla başarıya ulaştıracağız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakan toplantı sırasında kalem kırdı
TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü

Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.