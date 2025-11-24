Tez-Koop-İş Sendikası'ndan File Market'e Tepki!

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, sendikal örgütlenme çalışmaları nedeniyle File Market'te sendikalı işçilerin işten atılmasına tepki gösterilerek, "Suç işlemekten vazgeç, sendika hakkına saygı duy. File Market patron ve yöneticilerini uyarıyoruz, suç işlemekten vazgeçin. Üyelerimize dönük baskı ve saldırılara son verin" denildi.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın örgütlenme çalışması yürüttüğü File Market'te sendikalı işçiler işten atıldı. Tez-Koop-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada File Market Mağazacılık A.Ş. yöneticilerinin baskı ve tehdit uyguladığı ve sendika üyesi işçilerin "performans yetersizliği" bahanesiyle işten çıkarıldığı belirtilerek, "Bu baskı ve korkutma taktikleriniz sendikamızı ve işçi arkadaşlarımızı yıldıramayacak, tam tersine mücadele ve örgütlenme azmimizi daha da güçlendirecektir" denildi.

"Baskı yoluyla sendika üyeleri tespit ediliyor, fişleniyor"

"File Market patron ve yöneticilerini uyarıyoruz, suç işlemekten vazgeçin. Üyelerimize dönük baskı ve saldırılara son verin" çağrısının yapıldığı açıklamada File Market'in Anayasa, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, TCK, KVKK ve Mobbing Genelgesini çiğnediği ileri sürülerek, "Baskı yoluyla sendika üyelerini tespit etmeye çalışmak ve fişlemek. Çalışanların e-devletini ve sendika üyeliklerini kontrol etmek. Sendika üyelerini istifaya zorlamak. İşe girişlerde işçinin sendika üyeliğini sorgulamak. Çalışanların mola saatlerindeki özgürlüklerini kısıtlamak. Sendikacılarla görüşmeyi ve sendikaya üye olmayı 'yasak' olarak lanse etmek. Sendikal nedenle işten çıkarma yapmak" gibi suçları işlediği ileri sürüldü.

Baskı ve tehditlerin sürmesi halinde İstanbul'da başlatılan eylemin tüm şehirleri ve mağazaları kapsayacak şekilde genişletileceği belirtilen açıklamada, açlık sınırının 29 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 93 bin TL'ye dayandığı, işçilerin ücret ve çalışma şartlarının vahamet derecesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, işçilere sendikalı olmaları çağrısı yapılırken, "Baskılar karşısında yılmadan emeğimiz ve haklarımız için hep birlikte mücadeleyi yükseltecek ve bu onurlu kavgayı omuz omuza, direniş ve dayanışmayla başarıya ulaştıracağız" ifadeleri yer aldı.