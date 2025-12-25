Haberler

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

Güncelleme:
ABD'nin Texas eyaletinde, Noel arifesinde hırsızlık zanlıları bir ATM'yi çalmaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Marketin otoparkında gerçekleşen olayda, şüpheliler ATM'yi araçlarına bağlayarak yerinden sökmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı.

ABD'nin Texas eyaletinde hırsızlık zanlıları, Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fox News'ün yayımladığı güvenlik kamerası görüntülerine göre yüzleri kapalı, koyu renkli kıyafetler giyen şüpheliler, Fort Worth bölgesindeki marketin otoparkına siyah SUV tipi araçla geldi.

Zanlılardan biri marketin ön kapısını sert cisimle kırdı ve bir ucu araca takılı metal kabloyu iş yerinin girişindeki ATM'ye bağladı.

Şüphelilerin iki kez denemesine rağmen araç kuvvetiyle yerinden ayırmaya çalıştıkları ATM'nin dış cephesi sökülerek sürüklendi.

Başarısız hırsızlık girişimi nedeniyle marketin ön cephesinde büyük hasar oluştu, raflardaki ürünler iş yerinin içine ve otoparka saçıldı.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ekiplerce incelemeye alındı, hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor. SUV tipi aracın, Dallas kentinden çalındığı saptandı.

Polis yetkilileri, şüphelilerin ATM'yi sürüklemeye çalıştıklarını ancak makinenin dış cephesinin parçalandığını ve metal kablonun koptuğunu bildirdi.

Başarısız soygun girişiminin, son dönemde eyalet genelinde bildirilen benzer suçlarla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
