Merakla başladığı tespih yapımını atölyesinde sürdürüyor

Ankara'da 35 yaşındaki Muhammed Koyuncu, dedesinin hediye ettiği tespih ile başlayan merakını, açtığı atölyede siparişle yaptığı el emeği ürünlere dönüştürdü. Ustalık kazandığı tespih yapımında yurt içi ve yurt dışına satış yapıyor.

Ankara'da merakla başladığı tespih yapımında ustalaşan 35 yaşındaki Muhammed Koyuncu, açtığı atölyesinde siparişe göre el emeği ürünler yapıyor.

Çubuk ilçesinde yaşayan Koyuncu, dedesinin kendisine hediye ettiği tespihle bu işin yapımına merak sardı.

Bu konuda araştırmalar yapan ve merakı her geçen gün daha da artan Koyuncu, tespih ustası arkadaşının yanında işin inceliklerini öğrenmeye karar verdi.

Arkadaşının atölyesinde çalışarak tespih yapımı konusunda ustalaşan Koyuncu, 2019'da kendi atölyesini açtı.

Koyuncu, atölyesinde kehribar, fildişi, oltu, narçıl ve kuka gibi malzemelere şekil vererek yaptığı tespihleri, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Muhammed Koyuncu, AA muhabirine, hediyeyle başlayan tespih merakının mesleğe dönüştüğünü söyledi.

Atölyesinde talebe göre el emeği tespihler yaptığını anlatan Koyuncu, "Önce çırak olarak başladım, yaklaşık bir yıl çıraklığı devam ettirdim. Sonra tornanın başına oturup tozunu çekmeye başladım. Kısa sürede tespihlerim ilgi görmeye başladı." diye konuştu.

Koyuncu, günde ortalama bir tespih yapabildiğini ancak ham madde ve işçiliğine göre bu sürenin uzayabildiğini dile getirdi.

Müşterilerinin sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Koyuncu, "Malzemeyi bize kargoyla gönderip işçiliğini yapıyoruz. Elinde malzemesi olmayanlara kendi elimizdeki malzemelerden temin ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da tespih yaptığını belirten Koyuncu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerine tespih ve işçilik yaptığımız var. Arap ülkelerine de çok çalıştım. Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan oralarda da müşterilerimiz var. Onlar da iri ve büyük ölçü tespihleri seviyorlar."

Koyuncu, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
