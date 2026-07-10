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Tesla Model Y'nin Premium ve Performans Modellerine Zam

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Tesla Türkiye'de cuma günü yapılan geleneksel fiyat güncellemesiyle Model Y'nin Premium ve Performans versiyonlarının fiyatları arttı. Baz modelin fiyatı ise değişmedi.

Tesla Türkiye'de cuma günleri yapılan geleneksel fiyat değişimlerine bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni fiyat güncellemesiyle birlikte Tesla Model Y'nin Premium ve Performans modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Tesla'nın Türkiye'deki en ulaşılabilir seçeneği olan Arkadan İtiş baz modelinin fiyatında herhangi bir değişim yaşanmış değil. Yeni fiyatlar şöyle: Arkadan Çekiş 2.474.985 TL, Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.800 TL, Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL, Performance Dört Çeker 4.756.000 TL.

Kaynak: Haber Merkezi
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