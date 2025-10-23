TESK'ten Gerçek Usulde Vergilendirmenin Ertelenmesi Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmesi talebinde bulundu.

Palandöken, Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın ülkenin barometresi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarın 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacağını aktaran Palandöken, uygulamanın en azından 3 yıl ötelenmesi talebinde bulundu.

Esnaf ve zanaatkar hak ettiği gelir düzeyine eriştiğinde herkesin vergi vereceğini anlatan Palandöken, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattım. Mali müşavirlere ödeyecekleri parayı devlete verelim. Biz zaten kayıtlı ekonomi için bu görevi ifa ediyoruz. Adamın zaten dört çivisi, iki çekici veya bir köy bakkalı var. veya unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili ilçenin nüfusu 30 bin." diye konuştu.

Tokat'ta esnaf ziyaretleri yaptığını dile getiren Palandöken, "Esnaf, '75 yaşındaki adamım, dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek' diyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile esnaf birliklerin başkanları katıldı.