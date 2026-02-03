TESK Genel Başkanı Palandöken: E-Haciz Uygulamaları Esnafın Hareket Alanını Tamamen Tıkadı

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-haciz uygulamaları nedeniyle esnafın bankadaki parasını ve gayrimenkulünü kullanamaz hale geldiğini belirterek, "Bugün her taraf tıkandığı için esnaf, hem aldığı ürünlerin parasını ödemekte zorlanıyor hem de imalat sektöründe üretim yapabilmek için gerekli ürünü alacak parayı bulamıyor. Bu sürecin bir an evvel ele alınarak masaya yatırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın çalışma hayatını sürdürebilmesi için kapsamlı bir borç yapılandırmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, e-haciz uygulamalarının esnafın hareket alanını tamamen tıkadığını vurguladı.

Palandöken, e-hacizlerin esnafın yalnızca bankadaki parasına değil, gayrimenkullerine kadar uzandığını ifade ederek, "Esnaf borcunu ödemek istese bile evinin üzerinde haciz olduğu için satamıyor, bankadaki parasına haciz konulduğu için kullanamıyor. Ertesi gün borcunu ödemek üzere parasını bankaya yatıran esnaf, e-haciz nedeniyle bu parayı kullanamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun krediye erişimi de engellediğini belirten Palandöken, esnafın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine başvurduğunda SSK ve vergi borçlarıyla karşılaştığını kaydetti. Palandöken, "Bu borçlar için bir yapılandırma yapılıp en azından taksitlendirilerek uzun vadeye yayılması gerekiyor. İnsanlar borçtan kurtulmak istiyor. Ancak her tarafta bir tıkanıklık olduğu için hem krediye ulaşamıyor hem de mevcut parasını alıp borcuna yatırma imkanı bulamıyor" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkulünü satarak borcunu kapatmak isteyen esnafın da aynı engellerle karşılaştığını dile getiren Palandöken, "Borcun miktarı ne olursa olsun, her şeyine birden haciz konulduğu için bu hareket alanı da tamamen ortadan kalkıyor. Sonuçta esnaf mağdur oluyor" dedi. Palandöken'in paylaşımı şöyle:

"Netice itibarıyla perakende sektörünün en önemli halkası esnaf ve sanatkardır. Ancak her taraftaki bu sıkışıklık, esnafın önündeki en büyük engel haline geliyor. Bu meselelerin çözümü için zaman geçirilmeden bir an evvel kapsamlı bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının belirli bir bölümünün uzun vadeye yayılarak ödenebilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu adım, esnafın borçtan kurtulmasını sağlayacağı gibi devletin gelirlerini artıracak en önemli uygulamalardan biri olacaktır."

Bugüne kadar yapılan yapılandırmaların hiçbirinde insanlar, imkanları dahilinde borçlarını ödememezlik yapmadı. Ancak bugün her taraf tıkandığı için esnaf, hem aldığı ürünlerin parasını ödemekte zorlanıyor hem de imalat sektöründe üretim yapabilmek için gerekli ürünü alacak parayı bulamıyor. Bu nedenle tezgahlar boş kalıyor, yerine yeni ürün koyulamıyor. Bu sürecin bir an evvel ele alınarak masaya yatırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz."