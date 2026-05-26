İnegöl'de Otobüs Terminalinde Unutulan Çanta İçinde 3,5 Milyon TL Değerinde Altın Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde bir bankın üzerinde unutulan, içinde 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibi Nesibe Ç.'ye teslim edildi.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde rutin kontrol yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan bir çanta buldu. Ekipler, içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantayı unutan kişinin Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç. isimli kadın olduğu ve otobüse bindiği tespit edildi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
