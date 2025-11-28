Haberler

Tercan Balı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde üretilen Tercan balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenerek, bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yüksek rakımlı ve florası zengin yaylalara bırakılan kovanlardan elde edilen "Tercan balı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kaymakamlık ve Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan başvuru sonucu, Tercan balına coğrafi işaret verilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzincan'ın önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtildi.

Erzincan'ın lezzet yolculuğuna yeni bir ürünün daha eklendiği belirtilen açıklamada, "Erzincan, yöresel ürünlerin markalaşması ve coğrafi zenginliklerinin korunması yolunda önemli bir başarıya daha imza attı. Tercan'ın zengin florasında çalışan arıların ürettiği eşsiz bal, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilerek coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandı. ?Bu coğrafi işaretin alınmasıyla hem Erzincan'ın lezzet yolculuğuna bir değer daha eklenmiş hem de Tercan balının pazarlama gücü ve katma değeri daha da artmış olacak. Bu da doğrudan bölge üreticilerimize ve ilimizin genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap

Devlet Başkanı'ndan ABD'ye videolu yanıt: Korkmuyorum, buradayım!
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.