Fon soruşturmasında Tera Portföy'ün başkanı ve CEO'su gözaltında! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fon soruşturmasında Tera Portföy'ün başkanı ve CEO'su gözaltında! 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında, daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından iki isim, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat ile birlikte adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor.
YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat adliyeye sevk edildi.