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Fon soruşturmasında Tera Portföy'ün başkanı ve CEO'su gözaltında! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Fon soruşturmasında Tera Portföy'ün başkanı ve CEO'su gözaltında! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasında Tera Portföy'ün başkanı ve CEO'su gözaltında! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında, daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından iki isim, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat ile birlikte adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTalip Cancan:

İnsanoğlu Dünyada neden varolduğunu bilmeden yaşar ise haberdeki örnekleri her zaman görmeye devam edeceğiz

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