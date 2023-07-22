TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda yol istemek için selektör yapan taksiciye kamyonet sürücüsü aracıyla çarptı. Taksici tutanak tutmak için araçtan indiğinde saldırıya uğradı. Olay esnasında ise yolcusu baygınlık geçirdi.

Tem Otoyolu'nda taksiciye kamyonetli saldırı kamerada: Tutanak tutarken de saldırdılar

Okmeydanı bağlantı yolunda yol istemek için selektör yapan taksiciye kamyonet sürücüsü aracıyla çarptı

Taksici tutanak tutmak için araçtan indiğinde saldırıya uğradı

Olay esnasında ise yolcusu baygınlık geçirdi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda yol istemek için selektör yapan taksiciye kamyonet sürücüsü aracıyla çarptı. Taksici tutanak tutmak için araçtan indiğinde saldırıya uğradı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksici saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, Kartal'dan aldığı 3'ü yabancı uyruklu 4 yolcuyu Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Kamyonetle aracına çarptı, yolcusu bayıldı

Sürücü Aktaş, en sol şeritte önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol istedi. Kamyonet şoförü sağ şeride geçerek yol verdi fakat bir anda taksiyi bariyerlere doğru sıkıştırmaya çalıştı. Kamyonetten kurtulan taksi şoförü yoluna devam ederken, kısa süre sonra kamyonet şoförü önünde ilerleyen taksiye hızla çarptı. Neye uğradığını şaşıran Aktaş ve yolcular büyük panik yaşarken, olayın şokuyla yabancı uyruklu kadın yolcu ise araçta baygınlık geçirdi.

Tutanak tutmak için indi darp edildi

Aracında maddi hasar oluşan Aktaş, tutanak tutmak için kamyonetin peşinden gidince bir süre sonra kamyonet sürücüsü fe durdu. Taksiden inen Aktaş tutanak tutmak için konuşmaya giderken kamyonetten inen 3 şahsın saldırısına uğradı. Yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili darp raporu alan taksici Aktaş, emniyete giderek şikayette bulundu. Yaşanan korku dolu anlar taksinin araç kamerasına anbean yansıdı.