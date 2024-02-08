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TEM Otoyolu'nda Otomobil Sürücüsü ve Motosikletli Arasında Trafik Kavgası

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ATAŞEHİR, TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında çıkan trafik kavgasında motosikletli, otomobili tekmeledi ve sürücüye hakaretler yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü yakalandı.

ATAŞEHİR, TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında çıkan trafik kavgasında motosikletli, otomobili tekmeledi ve sürücüye hakaretler yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü yakalandı.

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen motosikletli arasında trafik kavgası yaşandı. Motosikletli seyir halindeyken otomobile tekme attı ve sürücüye hakaretler yağdırdı. Otomobil sürücüsü A.D.(47) çektiği videoda yaşadığı olayı anlatırken, seyir halindeyken sağa dönmek istediği, ancak arkasındaki motosikletin hızlı gelmesi sebebiyle geçmesini beklediği, bunun üzerine motosikletli tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kimlik bilgileri tespit edilen F.U.(45) isimli motosiklet sürücüsü Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Ataşehir Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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