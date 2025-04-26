TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü NEU Event Park'taki ilk etap yarışmalarında, bireysel pilotlar, FPV sistemli yarış dronlarıyla sıralama için mücadele etti.

Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacıların, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

İlk defa KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabına ilginin yüksek olduğu görüldü.

Yarın yapılacak 2. etap yarışmalarında ise bugün sıralama elde eden 32 dron pilotunun mücadele edeceği belirtildi.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük markasının Türkiye'ye ait olmasının önemine işaret etti.

Bu markayı Azerbaycan'ın ardından KKTC ile buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Saymaz, teknolojiyle ilgili gelişmeleri KKTC'ye TEKNOFEST ile aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Saymaz, ilk etap yarışmalarına sporcu gönderen Anadolu Ajansının, teknolojiye verdiği öneme de dikkati çekti.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz da ilk etap sıralama yarışlarında mücadele etti.

KKTC'de bulunmaktan ve AA'yı temsil etmekten mutlu olduğunu anlatan Yılmaz, Drone Şampiyonası'nın ilk etabının heyecanlı ve mücadeleci bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.