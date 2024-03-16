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Tekirdağ Valisi Setaş Kimya Firmasını Ziyaret Etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'de faaliyette bulunan Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma Sahibi Fatma Şener, tarafından karşılanan Vali Soytürk ardından fabrikaya geçerek fabrika hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal eşlik etti. Ayrıca Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesinin ön hazırlık çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk, il müdürlüğünde bir araya geldi. Yapılan görüşmede proje kapsamı ve uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Süleymanpaşa'da düzenlenen iftarda gençler bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen iftarda gençler birlikte oruç açtı. Gençler her gün Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezinde kurulan iftar sofrasında buluşuyor. İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini gençlerle yaşamanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezine beklediklerini aktaran Soykök, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'de faaliyette bulunan Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti.

Firma Sahibi Fatma Şener, tarafından karşılanan Vali Soytürk ardından fabrikaya geçerek fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal eşlik etti.

-"Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var" projesi

Tekirdağ'da "Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var" projesinin ön hazırlık çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk, il müdürlüğünde bir araya geldi.

Yapılan görüşmede proje kapsamı ve uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

-Süleymanpaşa'da gençler iftarda bir araya geldi

Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen iftarda gençler birlikte oruç açtı.

Gençler her gün Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezinde kurulan iftar sofrasında buluşuyor.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini gençlerle yaşamanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezine beklediklerini aktaran Soykök, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Mustafa Gürdal Murat Öztürk Fatma Şener Setaş Kimya Çerkezköy Tekirdağ Gençlik OSB Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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