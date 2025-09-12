Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Egzersizin Renkli Yolculuğu Projesi Tanıtıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Egzersizin Renkli Yolculuğu Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı kapsamında destekleniyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin hem bilimsel hem de toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İlker Özmutlu da projenin özel eğitim öğretmenlerine bilimsel temelli bilgi ve becerileri kazandırarak, öğrencilerine daha etkili ve kapsayıcı bir eğitim sunmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Programa, Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürü Ahmet Üzgün, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.