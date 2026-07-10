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Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 27 gözaltı

Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 27 gözaltı
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Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun' ile ilgili suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı. 40 şüpheliden 10'unun daha önceden tutuklu olduğu belirlendi. Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheliden 25'i yakalandı. Şüphelilerden Y.K.'nin adresinde bulunan ve suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tabet ve kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma, firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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