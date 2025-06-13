Tekirdağ Kirazında Beklenen Rekolte 3 Bin Ton

Tekirdağ Kirazında Beklenen Rekolte 3 Bin Ton
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Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ederken, bu yıl 3 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını ifade etti.

Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Naip Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kiraz hasadının devam ettiğini söyledi.

Üreticilerin kiraz bahçelerindeki tatlı telaşının sürdüğünü ifade eden Aksoy, "Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Bu sene inşallah 3 bin tona yakın kirazı pazara sürmüş olacağız." dedi.

Aksoy, bu sene çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını dile getirdi.

Çiftçiler için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktaran Aksoy, "Kiraz fiyatları da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda da durum iyi." diye konuştu.

Çiftçi Vedat Ataç da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında dün düzenlenen "En İyi Kiraz Yarışması"nda birinci olduğunu, hasada devam ettikleri kiraz veriminin üreticileri sevindirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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