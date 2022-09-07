Tekirdağ gündem haberi: Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı Güncel Haberler Tekirdağ haberine göre Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu. Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu. Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kaymakam Fırat, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Sedat Kara Eyüp Fırat Fırat Güncel Haberler

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