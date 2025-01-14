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Tekirdağ'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Tekirdağ'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
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Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alan ve Kalkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Alan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği "Pamuk şekerci" fotoğrafını seçen Alan, "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafından yana kullandı.

Kalkan ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Kalkan, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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