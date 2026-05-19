Süleymanpaşa Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Süleymanpaşa Belediyesi, son günlerde belediyenin adı kullanılarak vatandaşların arandığı yönündeki girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin rehberlik hizmeti ve ev ziyareti adı altında vatandaşları telefonla aradığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin bu yönde herhangi bir çalışmasının bulunmadığı, söz konusu kişi veya kişilerle belediyenin hiçbir bağlantısının olmadığı ifade edildi.

Vatandaşlardan bu tür aramalara itibar etmemeleri ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

Aksoy'dan bağcılık işletmesine ziyaret

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte faaliyet gösteren bir bağcılık işletmesini ziyaret etti.

Aksoy, ziyaret kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Ziyarette, üreticilere sağlanan tarımsal desteklemeler, üzüm yetiştiriciliği, bağcılıkta kalite ve verimliliğin artırılması ile ekoturizm ve tarım turizmi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Tekirdağ'ın iklimi, verimli toprakları ve köklü bağcılık kültürüyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aksoy, üretim ile turizmi buluşturan bağ rotalarının kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu ifade etti.

Bağ rotalarının aynı zamanda Tekirdağ'ın tarımsal değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Aksoy, çalışmaların sürdüğünü belirtti.