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Tekirdağ'da Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleşti

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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaküçük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karaküçük, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'ın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Karaküçük, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'ın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Atlı ise "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Milyonda bir" fotoğrafını seçen Atlı, "Spor" kategorisinde tercihini Tayfun Coşkun'un "Sevinç taklası" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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