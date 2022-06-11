Yabancı uyruklunun parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yabancı uyruklu kişinin telefon ve parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yabancı uyruklu kişinin telefon ve parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde, Bangladeş uyruklu A.M'nin (54) telefon ve parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefon ve para sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yabancı uyruklunun parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.