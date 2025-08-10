Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında 50 İşçi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında 50 İşçi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında akşam yemeği sonrası 50 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TEKİRDAĞ'da, tekstil fabrikasında yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 50 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında akşam yemeği yiyen 50 işçi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Ağrıları artan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 40'ı, Çorlu Devlet Hastanesi, 10'u da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada işçilerin yediği yemekten numune alındı.

Konuyla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk yıldız Berkay Karaca, Milan'da

Türk yıldız Milan'a transfer oldu! Leao ile takım arkadaşılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Fener'e imza atması beklenen Kerem için Okan Buruk'tan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.