Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Deposu 210 Bin Lira Ceza Aldı

Ergene ilçesinde yapılan denetimler sonucu gıda deposunda etiketsiz ve hijyen koşullarına uygun olmayan ürünler bulundu. İşletmeye onaysız faaliyetten dolayı 210 bin 622 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız koşullarda ürün işlenen gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede denetim yaptı.

Denetimde, soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünlerin bulunduğu, bazı ürünlerin koridorda uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı koşullarda bekletildiği, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işlendiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan ekipler, işletmeye onaysız faaliyetten 210 bin 622 lira idari ceza kesti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
