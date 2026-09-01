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Tekirdağ'da Palamut Bolluğu: Tezgahlar Şenlendi

Tekirdağ'da Palamut Bolluğu: Tezgahlar Şenlendi
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Av yasağının bitmesiyle denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, bol miktarda palamut avladı. Kooperatif başkanı bu yıl palamut bolluğu beklediklerini, tanesi 150 liradan satılan palamudun sezonun gözdesi olacağını söyledi.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, av yasağının bitmesiyle heyecanla denize açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdüdüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hemde vatandaşları sevindirir." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da tezgahların palamutla süslenmeye başladığını dile getirdi.

Palamutun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktaran Erol, palamutun bu senenin gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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