Tekirdağ'da Otizmli Çocuğa Spor Akademisinde Darbe İddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki otizmli çocuğunun, spor yaptığı akademideki eğitmen tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Fabrika işçisi Özkan Çavuş, otizmli oğlu E. Çavuş'u eğitim alması için ilçede bulunan özel bir spor akademisine gönderdi.

Burada eğitmenler gözetiminde spor yapan E. Çavuş'un görüntüleri, rutin aralıklarla video kaydına alınarak aileye gönderildi.

Kayıtları inceleyen Çavuş, eğitmenlerden E.G'nin verilen hareketleri tam yapamadığı için oğluna tokat attığını fark etti.

Çavuş, elindeki görüntülerle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Baba Özkan Çavuş, polise verdiği ifadeden oğlunun 2 yıldır akademide eğitim aldığını, arada kendilerine görüntülerin atıldığını ve son atılan görüntüleri izlerken eğitmenin çocuğa tokat attığını gördüklerini söyledi.

Öte yandan, çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmen E.G. ise konuyla ilgili gereken açıklamaları daha sonra avukatları aracılığıyla yapacağını belirtti.