Tekirdağ'da lodos 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle birçok şilep ve tanker suya açılamıyor. Hava muhalefeti nedeniyle balıkçılar da denize çıkamadı.

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
