Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Kırmızı Yosun Birikmesine Neden Oldu

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bu durumun kötü kokuya ve görüntü kirliliğine yol açtığını ancak çevre kirliliği oluşturmadığını belirtti.

Tekirdağ'da 2 gündür kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini aktaran Tecer, çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
