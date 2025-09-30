Haberler

Tekirdağ'da Kötü Koku ve Çevre Kirliliği İçin Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 25 tesis incelendi ve atık su numuneleri alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene ve Çorlu ilçelerinde kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi için denetim yapıldı.

Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında Çorlu Çayı ile Sinandede Deresi'ne deşarjı bulunan sanayi tesislerinde inceleme yapıldı.

Çalışmalarda 25 tesis denetlendi, atık su numunesi alınarak analize gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
