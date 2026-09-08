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Tekirdağ'da kırtasiyeler denetlendi

Tekirdağ'da kırtasiyeler denetlendi
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Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi, defter ve kalem gibi kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Denetimlerin okullar açılana kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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