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Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.E. silahla, S.Y. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan C.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçtıkları belirlenen şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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