Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Umurça Mahallesi'nde 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Ayrıca, Övenler Mahallesi'nde 163 arı kovanı da doludan etkilendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Umurça Mahallesi'nde dolu nedeniyle buğday ve ayçiçeği ekili tarım alanları zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dolunun zarar verdiği tarlalarda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Övenler Mahallesi'nde ise dolu nedeniyle 163 arı kovanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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