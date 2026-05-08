Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, çeşitli illerde faaliyet gösteren güzellik merkezleri üzerinden mağdurları dolandıran 14 zanlıdan 12'si tutuklandı. Şüphelilerin, kampanya vaadiyle insanları kandırarak şantaj ve bankacılık dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 güzellik merkezinde "cazip kampanya", "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerlerine çekilen mağdurların, karmaşık sözleşmelerle kıskaca alındığını ve bu sözleşmelerin şantaj unsuru olarak kullanıldığını, işlemler esnasında mobil bankacılıkla kredi kartı şifrelerinin çalınarak hesaplarının boşaltılıp yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiğini tespit etmişti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, İstanbul ve Niğde'de bulunan şubeler üzerinden benzer faaliyetleri organize şekilde yürüttüğü belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlenmiş, 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakı ve noter belgeleri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
