Tekirdağ'da Çekirge Tehdidine Karşı Ayçiçeği Tarlalarına İlaçlama Başlatıldı

Tekirdağ'da Çekirge Tehdidine Karşı Ayçiçeği Tarlalarına İlaçlama Başlatıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ayçiçeği ekili tarlalarda görülen çekirgeler için ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çekirge popülasyonunun artış gösterdiğini belirterek, çiftçilerin ürünlerini koruma altına almak için önlemler alındığını ifade etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bazı tarlalarda görülen çekirgelere karşı ayçiçeği ekili tarlalarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

Hanoğlu Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret eden ve ilaçlama çalışmalarını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın yağlık ayçiçeği üretiminde ilk sırada yer aldığını aktaran Aksoy, yaklaşık 350 bin ton rekolte elde edildiğini belirtti.

Çiftçilerden gelen çekirge şikayetlerinin ardından önlem almaya çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımız personelinin ve muhtarımızın bize bildirmesiyle sahada yaptığımız kontrollerde çekirge popülasyonunun çok hızlı bir şekilde arttığını arkadaşlarımız tespit etti." dedi.

Çekirge mücadelesi için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan ilaçların çiftçilere teslim edildiğini ifade eden Aksoy, mahallede çekirge popülasyonunun artışını kontrol altına almak için çalıştıklarını dile getirdi.

Aksoy, çekirge yoğunluğunun 5 bin dekarlık alanda görüldüğünü, çiftçilerin ürünlerinin zarar görmeden hasada ulaşmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Arıların ilaçlama çalışmalarından zarar görmemesine dikkat ettiklerini anlatan Aksoy, "Bu ilaçlamadan arıların zarar görmemesi için saat 20.00'den sonra ilaçlamaya başlayacağız. Bu sayede arılar kovanlarına dönmüş olacak. Böylece hem doğal dengeye zarar vermeden hem de koruma, kollama dengesini sağlayarak bu çekirge popülasyonunun sona ermesini sağlayacağız." diye konuştu.

Tarlasında ilaçlama yapan çiftçi Hüsnü Kıray da her gün ürünlerini kontrol ettiğini anlattı.

İki hafta önce çekirgelerin mera alanlarında görüldüğünü dile getiren Kıray, çekirgelerin ayçiçeği tarlalarına zarar vermeye başlamasının ardından dron ve ilaçlama makineleriyle önlem almaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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