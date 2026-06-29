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Tekirdağ'da hasat kontrolleri sürüyor

Tekirdağ'da hasat kontrolleri sürüyor
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonunda biçerdöverlerin teknik yeterlilik ve yangın tedbirlerini denetliyor. Sıcak hava nedeniyle yangın riskine karşı 2 yangın tüpü ve su tankeri zorunluluğu getirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hasat sezonu kapsamında biçerdöverlere yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen kontrollerde biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ile yangın tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hasat döneminde meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla Tekirdağ Valiliğince alınan tedbirlere uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Biçerdöverlerde en az 2 yangın söndürme tüpünün bulundurulmasının zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, hasat sırasında 3 tonluk su tankeri veya sulu ilaçlama makinesinin de hazır bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklık ve rüzgarın arttığı saatlerde hasat çalışmalarına ara verilmesi gerektiği vurgulanarak, olası yangın ve diğer olumsuz durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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