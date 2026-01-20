Haberler

Tekirdağ'da atıkları uygun şekilde bertaraf etmeyen tesislere 18 milyon 687 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da atıkları uygun şekilde bertaraf etmeyen tesislere 18 milyon 687 bin lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mevzuata uymayan 33 tesise toplamda 18 milyon 687 bin 452 lira para cezası uyguladı. Kentte ayrıca sıfır atık belgeleri verildi ve deniz çöpleri eylem planı kapsamında 317 ton atık toplandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, geçen yıl atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen ve çevreye atık bıraktığı tespit edilen 33 tesise 18 milyon 687 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2025 yılında atık işleme tesisleri, geri kazanım tesisleri ile düzenli depolama sahalarının da aralarında bulunduğu 204 tesiste denetim gerçekleştirildi.

Sıfır Atık İl Eylem Planı kapsamında 419 kurum ve kuruluşa sıfır atık belgesi düzenlenirken, atıkların geri dönüşüm sürecine katılımı sağlandı ve 573 kişiye eğitim verildi.

Deniz Çöpleri İl Eylem Planı çerçevesinde ise 317 ton atık toplandı, gemilerden kaynaklanan 8 bin 813 ton atığın atık kabul tesislerinde bertaraf edilmesi sağlandı.

Müdürlük ekipleri, denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen ve çevreye atık bıraktığı tespit edilen 33 tesise 18 milyon 687 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor