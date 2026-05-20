Tekirdağ'da Açık Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı. 39 sporcunun katıldığı yarışlarda optimist, ILCA ve 420 kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen yarışlara 39 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA ve 420 kategorilerinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Açık Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategorisi: Ahmet Arel Barut

Optimist junior kategorisi: Mert Çelik

Optimist kızlar kategorisi: Janset Tuğan

Optimist junior kızlar kategorisi: Duru Ateş

ILCA kategorisi: Hayrettin Çakır

420 kategorisi: Sabri Poyraz Macin

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
