Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Çorlu'da İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüceer, Çorlu Otobüs Terminali, kapalı spor salonu inşaatı çalışmalarını gezdi, Önerler Mahallesi'nde tamamlanan alt yapı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, planlanan program dahilinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara modern ve konforlu hizmet alanları sunma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yüceer, "Önerler Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Mahallemizi modern ve güzel görünüme kavuşturmak için çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

Yüceer'e incelemelerinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eşlik etti.

Çorlu'da sinekle mücadele çalışmaları başlatıldı

Çorlu Belediyesince sinek ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama işlemine başladığını söyledi.

Yaz boyunca sürdürülecek çalışmalarda 4 ekibin her akşam 20.00- 23.30 arasında tüm mahallelerde ilaçlama yapacağını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Halk ve çevre sağlığının korunması adına aralıksız sürdürülecek çalışmalarda ruhsatlı, halk sağlığına zararı bulunmayan, kokusuz ve zararsız ilaçlar kullanılıyor. Uçkunla mücadele ekipleri sonbahar dönemine kadar ilaçlama çalışmalarına devam edecek."