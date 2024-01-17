Tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş, yılın en iyi fotoğraflarını seçti

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekibi Çayırova Belediyesi Takımı'nda forma giyen tecrübeli pivot Oğuz Savaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Savaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" fotoğrafını seçen Savaş, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ve Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını tercih etti.

Savaş, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" ve Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğraflarını tercih ederken, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze ve Deprem kategorilerindeki fotoğrafları seçmek zordu"

Oğuz Savaş, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, seçkide yer alan fotoğraflardan övgüyle bahsetti.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Savaş, "Bu sene eklenen Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğrafları seçmek zordu. Bu kategorilerdeki fotoğraflara bakmak biraz zordu. Bakarken gerçekten zorlandığım fotoğraflar oldu. Gazze'de yaşananlarla ilgili fotoğraflarda çoğunlukla çocukların olduğu fotoğraflar vardı. Ben de baba olduğum için bakarken zorlandım." diye konuştu.

Savaş, diğer kategorilerde de etkileyici karelerin bulunduğunu belirterek, "Bence çok anlamlı bir yarışma olmuş. İnşallah güzel bir sonuç çıkar ortaya." dedi.