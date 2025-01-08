TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" başlıklı fotoğrafını seçen Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafından yana kullandı.

Turan, "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı", "Günlük hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve "Spor" kategosirinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Her karenin çok önemli bir emeğin ürünü olduğunu söyleyen Turan, seçim yaparken savaş bölgelerindeki zulüm, insanın kimliği ve tefekkürü ön plana çıkaran fotoğrafları tercih ettiğini belirtti.