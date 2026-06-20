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Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

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Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bişkek'te 6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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