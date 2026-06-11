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TDK'den futbol terimleri farkındalık çalışması

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Türk Dil Kurumu, uluslararası spor iletişiminde Türkçenin görünürlüğünü artırmak ve futbol terimlerinin doğru kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması başlatıyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkati çekmek ve uluslararası spor iletişiminde görünürlüğünü artırmak amacıyla bir farkındalık çalışması başlatıyor.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, uluslararası futbol müsabakaları ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası süreci kapsamında Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkati çekmek, Türkçeye yerleşen söz varlığının doğru ve yerinde kullanımını teşvik etmek, uluslararası spor iletişiminde Türkçenin görünürlüğünü artırmak için farkındalık çalışması yürütecek.

Çalışma kapsamında, Kurumun Atatürk Bulvarı üzerindeki hizmet binasında yer alan dijital ekranda ve Kurumun sosyal medya hesaplarında maç dönemleri boyunca futbol terimleri paylaşılacak.

Spor dilinin Türkçenin zengin ifade gücünü yansıtacak şekilde gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan Kurum, sporseverleri ve kamuoyunu bu hassasiyete ortak olmaya davet ediyor.??????

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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