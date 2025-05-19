TCG Kınalıada Korveti, 19 Mayıs Etkinlikleri Kapsamında Samsun'da Ziyarete Açıldı
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti ziyaretçilere açıldı. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'na demir attı.
TCG Kınalıada (F-514) korvetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel