TCG Anadolu ile Mavi Vatan Boğaz Geçişi Başladı

TCG ANADOLU, ' Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu 'ndan sabah saatlerinde demir aldı. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirecek. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimarivayla selamlanmasıyla son bulacak.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılacak ' Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu'ndan sabah 06.30'da hareket etti. Saat 15.30'da başlayacak geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz'e varmalarının ardından saat 15: 30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden güneye hareketiyle başlamış olacak.

'SEYİR BAZI BÖLGELERDEN İZLENEBİLECEK'

Gemilerin 16.00'da Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, 16.10'da Emirgan bölgesi, 16.15'te Kanlıca, 16.30'da Rumelihisarı, 16.40'ta Kandilli - Bebek hattı, 16.50'de Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerini gerçekleştirmesi, saat 16.50 itibarıyla ise Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izlenebileceği öngörülüyor.

21 PARE TOP ATIŞI VE ÇİMAVİRA SELAMI

Saat 17.00 - 17.30 arasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve personelin gemi boyunca yan yana durarak yaptığı selamlama anlamına gelen, çimarivayla selamlanacak. Mavi Vatan Boğaz Geçiş sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir edecek. Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bekleniyor.