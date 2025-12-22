Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda İki Uluslararası Anlaşmaya İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasını kabul etti. Anlaşmalar, çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırım teşviki ile ilişkilidir.

(TBMM) - Türkiye ile Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.

