TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan Eskişehir'de programlara katıldı

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Günyüzü, Çifteler ve Han ilçelerinde düzenlenen programlara katıldı.

Gürcan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte Günyüzü ilçesinin Gecek Mahallesi'nde bağ bozumuna katıldı.

Üzüm ve ceviz toplayan, kazanlarda kaynatılan pekmezin tadına bakan Gürcan, üreticilerin emeğinin ve yerel üretimin önemine dikkati çekerek bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Çifteler'de teşkilatın önerileri değerlendirildi

Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen Çifteler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda teşkilat mensuplarının sahadan aktardığı görüş ve öneriler değerlendirilerek gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Danışma meclislerinin ortak hedefler doğrultusunda çalışmalara yön verdiğini belirten Gürcan, vatandaşlarla kurulan bağın güçlendirilmesi ve Çifteler'e yeni hizmetler kazandırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Han'da istişare ve teşekkür belgesi takdimi

AK Parti Han İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Gürcan'ın yanı sıra İl Başkanı Gürhan Albayrak, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Han'a yönelik çalışmaların istişare edildiği toplantıda dava arkadaşlarının fikir ve önerilerini dinleyen Gürcan, ilçeye hizmet yolunda birlik ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gürcan, partiye verdiği kıymetli desteklerden dolayı Ramazan Altıparmak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Partiye emek veren aileler ziyaret edildi

İlçe programları kapsamında hane ziyaretleri de gerçekleştiren Gürcan, Han'da İl Başkanı Albayrak, Belediye Başkanı Bekir Belceli ve İlçe Başkanı Arif Taşçı ile birlikte Başaran ailesinin fertlerini konuk oldu.

Çifteler'de ise İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İlçe Başkanı Yakup Önür ile birlikte teşkilata emek veren Fani Can ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gürcan, partiye sundukları katkılar dolayısıyla ailelere teşekkür belgelerini takdim etti.

Gürcan, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde yol arkadaşlarının emeğinin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, ailelere destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA