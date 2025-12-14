Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2025

Bugün TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek. Ayrıca, Türkiye'deki çeşitli spor müsabakaları da yapılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Gaziantep FK-Göztepe, Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Trabzonspor-Beşiktaş, Samsunspor-Başakşehir müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.30/İstanbul/17.00/Trabzon/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına, Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor, Erzurumspor FK-Bodrum FK, Van Spor-Ümraniyespor ve Pendikspor-Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Erzurum/13.30/Van/16.00/İstanbul/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Aliağa Petkimspor-Trabzonspor, Mersinspor-Esenler Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00/İstanbul/20.30)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Emlak Konut-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Çanakkale/16.00)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası tamamlanacak. Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İlbank-Aras Kargo ve Galatasaray Daikin-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/16.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/16.30)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 18. haftasına, Güneysuspor-İstanbul Gençlik, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Depsaş Enerji As-Altınpost Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Bursa/Muğla/14.00/Ankara/18.00)

***

title