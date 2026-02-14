GÜNDEM / 14 Şubat 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı programları kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent'in açılışına iştirak edecek.

(Antalya/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, Gebze Ticaret Odası İhracat Ödülleri programına katılacak.

(Kocaeli/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Antalya/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK-Adana Demirspor, Bandırmaspor-Serikspor, Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 24. haftası 3 maçla, Beyaz Grup'un 26. haftası ise 5 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, 10 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak.

(Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla sürecek.

(Çanakkale/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak; Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana-İlbank, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Göztepe, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/17.00/19.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol, Beşiktaş ise Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Brno/19.00/Celje/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.