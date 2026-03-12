Tüik: Ocak Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Geçen Yıla Göre Yüzde 15,1 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1, tavuk eti üretimi yüzde 2,4 arttı.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayıda tavuk eti üretimi 238 bin 794 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,90 milyar adet oldu.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretiminde yüzde 15,1, kesilen tavuk sayısında yüzde 3,0, tavuk eti üretiminde ise yüzde 2,4 artış gerçekleşti.

Bir önceki ay 253 bin 993 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 6,0 oranında azalarak 238 bin 794 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA